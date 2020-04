De haas en het ei in Chris Natuurlijk

Begin je zaterdag om 08:00 uur met Chris Natuurlijk en een eitje, een haas, lente in stadstuin Rotterdamse Munt en een boek over een Rotterdamse verzetsheldin.

Waarom verstopt de Paashaas eieren? Merijn van den Hoogenhoff buigt zich over de Paashaas en de wilde haas. Volgens de zoogdierkenner uit de Hoeksche Waard is de echte haas een taai, stoer en niet te temmen dier.

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is gesloten, maar directeur Kees Moeliker vertelt in Chris Natuurlijk over bijzondere vogeleieren uit de collectie. Zoals het in goud omwikkelde chocolade-paaseitje uit 2010, aangepikt door de Paaseirover.

Groeiseizoen begonnen

Rotterdamse Munt is gewoon open. Dat is een bewuste keuze van de stadstuin bovenop het dak van het spoor aan de Rosestraat in Rotterdam-Zuid.

Het groeiseizoen begint en zolang het terras nog niet open mag, maakt de nieuwe chef vegetarische maaltijden met kruiden uit de tuin om af te halen.

Kleinzoon schrijft boek over oorlogsverleden oma

Michael Barzilaij vertelt over het boek Cocky, verzetsheldin uit Rotterdam .

Dat zijn oma Cocky en haar man Anton in de Tweede Wereldoorlog een Amerikaanse piloot verborgen hielden in hun huis aan de Breitnerstraat in Rotterdam, dat was bekend. Maar een ontmoeting met de zoon van de piloot brengt Barzilaij op het spoor van het echte oorlogsverleden van Cocky en Anton Sanders als belangrijke pionnen in een Rotterdams verzetsnetwerk.

Zaterdag 11 april van 08:00 tot 09:00 uur in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.