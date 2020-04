Rotterdamse school binnenkort weer open voor kwetsbare leerlingen

Het Rotterdam Design College wil haar deuren weer openen voor de meest kwetsbare leerlingen. "Al is het maar een paar uurtjes, we halen ze graag naar school. Om ze te helpen en rust te geven als het thuis niet lukt", legt zorgcoördinator Ingeborg Huijser uit.

Nu de scholen al een maand gesloten zijn, blikt ze terug op de eerste periode thuisonderwijs. Huijser: "In de eerste weken moesten we natuurlijk allemaal wennen aan de nieuwe situatie. Maar inmiddels geven we online les en kunnen we meekijken of ze hun huiswerk maken."

Laptops uitgedeeld

Huijser is ook mentor van een vmbo-klas en heeft vanuit die functie wekelijks contact met haar leerlingen of hun verzorgers. "Sommigen leerlingen vonden het lastig, omdat ze bijvoorbeeld geen laptop hadden. We hebben daarom in de tweede week negentig laptops uitgedeeld, zodat ze actief kunnen blijven."

Over een enkele leerling maakt ze zich nog wel zorgen. Sommigen waren al in beeld bij het zorgteam van school. Anderen zijn daar nu bijgekomen, omdat de nieuwe onderwijssituatie te veel uitdagingen voor ze heeft. Voor die leerlingen biedt de school extra aandacht met telefoontjes, brieven met tips aan ouders en via Skype overleggen we als zorgteam ook veel over de leerlingen."

Steun en rust op school

Het liefst haalt ze de meest kwetsbare leerlingen terug naar school. Ze broedt daarvoor nog op een plan. "Binnenkort willen we die leerlingen een paar uurtjes naar school halen, voor steun en rust. We moeten nog uitwerken hoe, maar vanzelfsprekend houden we rekening met de RIVM-regels."



Mocht ze signalen krijgen dat er meer aan de hand is, dan zal ze haar leerlingen zeker aanmelden bij het meldpunt voor kwetsbare leerlingen dat de gemeente Rotterdam na Pasen start. Afgaande op de berichten van alle mentoren, is dat nog niet nodig. "We hebben ze allemaal in beeld."

Het welbevinden van de leerling staat wat Huijser betreft bovenaan. Als dat in orde is, komen de resultaten vanzelf, redeneert ze. Toch blijft ze alert, want: "je ziet niet alles. Als een kind huiswerk maakt en geen signalen afgeeft, kan het toch vreselijk mis zijn thuis."