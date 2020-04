‘Man beet agent omdat hij werd gewurgd’

De verdachte werd drie dagen geleden aangehouden in de Bellamystraat in de Rotterdamse wijk Spangen. Volgens de politie was er sprake van samenscholing en dat is vanwege de coronacrisis verboden.

Lionel van D. zou hebben geweigerd zijn ID-bewijs te tonen, waarop hij werd gearresteerd. Advocaat Vermaat: ”Op een foto zie je striemen en zelfs korsten in de nek van mijn cliënt. Het touw is door de huid heen gegaan. Ik zeg u: dan mag je bijten!”

Vrijdag zou zijn cliënt volgens snelrecht worden berecht, maar de zaak is uitgesteld tot volgende week vrijdag. Dat geldt ook voor de zaak van een medeverdachte. Deze 29-jarige Rotterdammer zou de politie tegen het lichaam hebben getrapt.

De man zegt dat hij ‘een trappende beweging’ maakte om zijn vriend Lionel van D., die was aangehouden, te bevrijden.

​​​​​​​

Lees meer