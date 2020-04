Rotterdamse zeilers 'gevangen in het paradijs' voor de kust van Tobago

Rotterdammers Eric Westerveld en Karin Duinker vertrokken in augustus vorig jaar met hun zeilboot op een reis die hen via Kaapverdië en Suriname naar de Cariben zou brengen. Nu liggen ze al vijf weken voor anker in een afgelegen baai op het eiland Tobago. Vanuit daar willen ze graag naar Curaçao zeilen, maar alle grenzen zijn dicht door de uitbraak van het coronavirus. Ze kunnen geen kant op.

Dit is voor het stel bijzonder onaangenaam, want langer dan een week wilden ze niet op Tobago blijven. "We zijn deze reis begonnen omdat we de vrijheid zochten. We wilden ontsnappen uit de dagelijkse 'rat race' in Nederland. En dan kom je in de Cariben aan en wat je dan vindt is het paradijs. Maar, we zijn wel gevangen in het paradijs. We kunnen geen kant uit", legt Eric uit.

Daarnaast is de situatie alles behalve praktisch. "We moeten iedere dag met een piepklein bootje de kant op voor water en boodschappen. We zijn met het bootje al een keer gezonken in de baai, want het is een oud, gaar en klein ding. Dan lig je daar te spartelen in die baai. En toen voelden we ons ineens wel heel erg kwetsbaar."

'We hebben dezelfde koning'

Eric vertelt dat ze contact op hebben genomen met Curaçao. "Die zeggen gewoon keihard van: 'Nee, hier komen jullie er niet in.'" Onbegrijpelijk voor Eric. "Vergeet niet: Curaçao is een eiland van ons koninkrijk. We hebben dezelfde koning."

Omdat Curaçao een apart land is binnen het Koninkrijk der Nederlanden, heeft het stel de hulp ingeschakeld van het Ministerie van Buitenlandse zaken. "Die mensen doen hun stinkende best voor ons. Om voor ons toch toelating te krijgen. Maar, Curaçao zet gewoon de hakken in het zand."

Het schip heeft mankementen die moeten worden opgelost, om überhaupt verder te kunnen varen. "Onze voorstag is tijdens de oversteek van de Atlantische oceaan naar Suriname afgebroken. We zijn blij dat de mast niet is geknakt midden op de oceaan."

Orkaanseizoen voor de deur

Het stel moet aan wal om hun schip te kunnen repareren. "Nu is Curaçao één van de laatste plekken waar we veilig naartoe zouden kunnen varen, omdat we dan de wind mee hebben. Elke andere bestemming levert gewoon veel meer risico's op." Dat het stel ondanks deze situatie op het eiland niet welkom is, komt dan ook keihard aan. "Ik vind het echt schandelijk."

Tot overmaat van ramp staat het orkaanseizoen ook nog voor de deur. "We moeten hier wegwezen." Het enige eiland waar het stel wel mag aanmeren is het Franse eiland Martinique, maar dat is voor hen geen optie: "Dit ligt in de orkaanzone, dus dat is niet veilig als het orkaanseizoen aanbreekt."

Erik hoopt op steun van de minister om toch toegang te krijgen tot Curaçao. "We gaan dan gewoon twee weken in hele strikte quarantaine, zodat we écht geen corona kunnen meebrengen. We vragen geen assistentie of hulp. We willen er allee maar zijn, en het ankertje uitgooien."