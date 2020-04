Viroloog Ab Osterhaus waarschuwt: zelfs op 1,5 meter ben je als wielrenner en jogger niet veilig

Het komend paasweekend belooft weer stralend te worden. De verleiding om dan naar buiten te gaan en bijvoorbeeld te gaan wielrenner of joggen is erg groot. Maar, zelf als je anderhalve meter afstand houdt, ben je dan niet veilig, waarschuwt viroloog Ab Osterhaus.

Twee recente onderzoeken wijzen uit dat je achter je een wolk van speeksel achterlaat, zegt Osterhaus vrijdag in Welkom bij Rijnmond. "Je komt uit je ademhaling. We hebben het virus in ons speeksel zitten en er is aangetoond dat de anderhalve meter daarbij absoluut niet werkt."

Osterhaus: "Bij joggers en fietsers ga je zelfs naar meerdere meters. Bij wielrenners is aangetoond dat het zelfs bij zestien meter zou zijn. Je moet er niet vanuit gaan dat je als je met zijn tweeën achter elkaar fietst en de persoon voor je heeft het virus en scheidt het uit, je op anderhalve meter niet besmet zou kunnen worden. Dat is een belangrijk punt."

Niet in groepjes

De Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt benadrukt dat je je zeker niet binnen hoeft op te sluiten. Je mag wel naar buiten, want dat is goed voor de vitamine D en voor de ontspanning. Maar, zo legt ze uit, doe dat niet in groepjes en bij voorkeur in je tuin of op je balkon.

Bekijk hieronder de extra lange uitzending van Welkom bij Rijnmond terug. Daarin bespreken Osterhaus en Van de Griendt onder meer het nut van thuistests, het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel en hoe lang zij denken dat de anderhalvemetermaatschappij blijft bestaan.



