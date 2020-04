Ook lokale fracties DENK eisen vertrek landelijk bestuur

Ook het merendeel van de lokale fracties van DENK, waaronder die in de Rotterdamse gemeenteraad eisen het onmiddellijke vertrek van het landelijke bestuur van de politieke partij.

"Wij merken dat de interne ontwikkelingen in onze partij de aandacht afleiden van hetgeen waarvoor wij als volksvertegenwoordigers zijn gekozen, namelijk het vertolken van de stem van onze kiezers", staat in een verklaring van acht lokale fractievoorzitters, twee provinciale afdelingen en de jongerenbeweging.

Weigeren te vertrekken

Farid Azarkan, de tijdelijke fractievoorzitter van DENK, heeft eerder deze week al aan het bestuur gevraagd terug te treden. Hij wil een interim-bestuur aanstellen om de rust binnen de partij te herstellen. Maar het bestuur, onder wie voorzitter Özturk, weigert op te stappen, zo blijkt uit een brief aan de leden die vandaag naar buiten kwam.

De bestuursleden willen dat de leden tijdens een bijeenkomst op 6 juni beslissen wie de leiding moet krijgen binnen de partij, en dat "onafhankelijke personen" het bestuur komen ondersteunen. Daarnaast moet er een onafhankelijk onderzoek worden gedaan naar de hele situatie.

Crisis

Het rommelt de laatste tijd binnen de partij. Tunahan Kuzu, één van de oprichters van DENK, gaf eind vorige maand aan op te stappen als partijleider. Ook heeft hij laten weten geen lijsttrekker meer te willen zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zei dat het werk een te zware wissel trok op zijn privéleven. Hij blijft nog wel aan het werk in de Tweede Kamerfractie.

Maar door een artikel in HP/De Tijd kwam naar buiten dat hij moest vertrekken als politiekleider vanwege 'een buitenechtelijke affaire en grensoverschrijdend gedrag'. Kuzu, die ook jarenlang raadslid was in Rotterdam, verklaarde dat hij 'niks grensoverschrijdends' heeft gedaan.

Politieke broedermoord

Hij vindt dat Selçuk Özturk, zijn partijgenoot en medeoprichter van DENK, 'politieke broedermoord' heeft gepleegd. Özturk zou bewust de buitenechtelijke affaire hebben opgerakeld om hem ten val te brengen. Kuzu wil dat de leden van DENK een besluit nemen over de zaak op de ledenvergadering in juni.



DENK heeft in de Tweede Kamer drie zetels, in de Rotterdamse gemeenteraad heeft de partij vier zetels.