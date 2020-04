Ook drive-by coronatest bij het Maasstad Ziekenhuis

Op het buitenterrein van de Spoedeisende Hulp van het Maasstad Ziekenhuis is een 'Swab & Ride' ingericht. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en andere zorginstellingen kunnen zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus. Binnen 24 uur krijgen ze de uitslag.

Het ziekenhuis in Rotterdam-Zuid test al vanaf de uitbraak eigen medewerkers die klachten hebben. Vanaf vrijdag kunnen ook verpleeghuizen en andere zorginstellingen zich melden om hun medewerkers te laten testen. Testen kan via de 'Swab & Ride', of door zelf een afname bij medewerkers te doen en dat op te sturen naar het Maasstad Ziekenhuis.

Swab & Ride

Bij de 'Swab & Ride' op het terrein van het ziekenhuis, rij je met de auto langs een speciaal ingerichte testplek. Een verpleegkundige of doktersassistent in beschermende kleding neemt een uitstrijk van de keel en van de keelneusholte.

De uitslagen worden met advies binnen 24 uur doorgegeven aan de aanvragende Arbodienst en de GGD.

Eerder werden bij de parkeergarage van het Topsportcentrum en op een bedrijventerrein in de Dordtse Kil drive-by testlocaties ingericht.