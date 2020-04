Wat is er buiten allemaal dicht tijdens de paasdagen?

Sommige locaties zijn al afgesloten. Zo is het Museumpark in Rotterdam al afgesloten. In het park kwamen volgens de gemeente Rotterdam te veel jongeren bij elkaar.



Ook het Maasvlaktestrand en de Landtong Rozenburg zijn afgesloten. De politie controleert of mensen niet alsnog naar de stranden gaan.

Bij andere locaties in Rotterdam wordt het bezoek ontmoedigd, door de toegangswegen af te sluiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om het Kralingse Bos. Het park is wel open.

Op Voorne-Putten is onder meer de omgeving van het Oostvoornse Meer afgesloten.



In Maassluis gaat het fietspad langs de Waterweg dicht. Volgens burgemeester Haan is het te druk met fietsers op de Willem-Alexander Boulevard.

In Ridderkerk gaat de surfbocht aan het Waaltje dicht.

In de hele provincie gaan bruggen en sluizen beperkt open. Normaal begint op 1 april de zomerbediening. Daar is extra personeel voor nodig, maar dat durft de provincie Zuid-Holland niet aan. De winterregeling blijft nog even van toepassing.

Zuid-Holland Zuid

Afgelopen weekend werd de Baanhoekweg naar het Dordtse recreatiegebied De Merwelanden afgesloten. Voorlopig blijven de recreatiegebieden in Zuid-Holland Zuid open, maar wel liggen er 62 sluitingsbevelen klaar, voor als het op sommige plekken te druk wordt.

"Als we bepaalde gebieden nu al afsluiten dan lopen we de kans dat er meer mensen gaan naar plekken die niet zijn afgesloten", liet burgemeester Kolff van Dordrecht donderdag weten.



Wel gaat de skatebaan in Dordrecht onder de Zwijndrechtsebrug dicht, omdat het daar te druk was.