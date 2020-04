Pas weer voetbal als er structureel getest kan worden, zegt corona-expert Ab Osterhaus

De KNVB heeft er nog vertrouwen in: de hervatting van de competitie en de bekerfinale in juni. Maar hoe reëel is dat? Sportverslaggever Sinclair Bischop en viroloog Ab Osterhaus zijn het erover eens: niet.

Door de coronamaatregelen van het kabinet zijn alle evenementen met veel mensen afgeschaft. Voetbal dus ook. Op 1 juni lopen die maatregelen af. De KNVB wil op 19 juni het betaalde voetbal hervatten, werd vrijdag duidelijk.

"De kans dat er medio juni weer wordt gevoetbald is zeer klein", zegt Rijnmond-verslaggever Sinclair Bischop in Welkom bij Rijnmond. Ab Osterhaus, viroloog en corona-expert, is het roerend met hem eens.

Niet met huidige mogelijkheden

"Het is niet reëel om in juni weer te gaan voetballen. Als je ziet wat er in een stadion gebeurt en hoeveel mensen daar bij elkaar komen, los van de spelers, dan is het niet realistische met de huidige mogelijkheden."

"Een stadion waar je tienduizenden mensen bij elkaar brengt, die door kleine poortjes moeten en juichen en enorm veel lucht en speeksel produceren, ik denk dat dat eigenlijk niet kan op het ogenblik.

Is dan het najaar een optie, zonder publiek? Osterhaus: "Voetbal zonder publiek is niets aan."

'Voetballers zijn ook normale mensen'

En zelfs dan kan het alleen als er een systeem is waarbij de voetballers regelmatig kunnen worden getest, zegt de viroloog. "Voetballers zijn ook normale mensen die ook contacten hebben buiten de voetballerij. Als die besmet raken, moet je ze kunnen testen, regelmatig. Dan kun je de zaak beheersen."

Feyenoord zegt de beslissing van de KNVB en de overheid af te wachten, terwijl andere grote clubs, zoals Ajax en PSV, zeggen niet te willen voetballen.

Geld

Sinclair Bischop: "Dat komt omdat Feyenoord wil weten hoe het zit met de tv-contracten en de inschrijving voor Europees voetbal volgend jaar. Want als je nu al de stekker eruit trekt, heeft de UEFA al gedreigd: als landen of ploegen er mee stoppen zou dat consequenties kunnen hebben op de inschrijving voor volgend jaar."

De belangrijkste factor is geld, zegt Bischop. "Ajax heeft wat meer geld te besteden. Die zouden dat eventueel kunnen opvangen, maar als je bij Feyenoord met bepaalde mensen spreekt, denken zij ook dat de kans groter is dat we in juni niet voetballen dan wel."

Bekijk hieronder de extra lange corona-uitzending van Welkom bij Rijnmond terug. Daarin bespreken Osterhaus en de Schiedamse huisarts Lieneke van de Griendt onder meer het gevaar voor wielrenners en joggers, het tekort aan beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel en hoe lang zij denken dat de anderhalvemetermaatschappij blijft bestaan.



Lees meer