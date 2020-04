Het weer van vandaag: zonnig en warm voor de tijd van het jaar

Langs de kust waait vanmiddag de wind matig vanaf zee. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen afgewisseld door enkele wolkenvelden en blijft het droog. Het koelt af naar 6 tot 10 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Morgen is er flink wat zon met in de middag meer wolken en blijft het tot de avond droog. Het wordt 18 graden langs de kust en 23 graden in Gorinchem. Er staat een zwakke tot matige westenwind.

Aanzienlijk kouder

Op Tweede Paasdag is het wisselend bewolkt en bestaat er nog kans op een bui. Dinsdag blijft het droog. Het is aanzienlijk kouder met in de middag nog maar een temperatuur van slechts 9 graden. Langs de kust staat er maandag een krachtige noordenwind. Vanaf woensdag meer zon en geleidelijk warmer met op donderdag een temperatuur van 18 graden.