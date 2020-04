Tumultueuze nacht: joyriders en politieachtervolgingen in Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft een rumoerige nacht achter de rug. Verschillende automobilisten gingen er vandoor, bleken joyriders of reden onder invloed.

In Rotterdam-Oost was het meermaals raak. Een bestuurder ging er op hoge snelheid vandoor, maar kon na een korte achtervolging worden gedwongen te stoppen. Zijn rijbewijs bleek ongeldig te zijn verklaard. Ook was de 30-jarige Papendrechter onder invloed van alcohol.

Gevaarlijke manoeuvres

Lang hoefden de agenten niet te wachten om weer in actie te komen: twee uur later ging ook in Schollevaar een bestuurder ervan door. De agenten hadden al het vermoeden dat er 'iets niet klopte' bij de wagen, en dat vermoeden werd bevestigd toen de bestuurder er met hoge snelheid tussenuit piepte.

Makkelijk te pakken was de bestuurder niet. De politie schrijft op Instagram dat de man er alles aan deed om uit de handen van de politie te blijven en hierbij gevaarlijke manoeuvres uithaalde.

De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben en auto was ook niet van hem. Beide inzittenden maakten zich schuldig aan joyriding. De auto is inmiddels weer terug bij de eigenaar.

Nooit meer doen

Ook in Delfshaven nam een automobilist 'de benen'. Deze kon echter snel klem worden gereden op de Burgemeester Van Walsumweg. Hij bleek geen rijbewijs te hebben en was onder invloed van alcohol.

Het bleek de derde keer in drie maanden dat hij werd gepakt zonder rijbewijs, maar mét alcohol op. De man probeerde nog te zeggen dat hij het nooit meer zou doen, maar dat geloofde de politie niet.