Tweede verdachte overval Goudwisselkantoor aangehouden

De politie heeft vrijdagavond een tweede verdachte aangehouden voor de overval op een filiaal van de Goudwisselkantoren aan de Dorpsweg in Rotterdam-Charlois. Het gaat om een 22-jarige Rotterdammer.

De man werd op beelden herkend door agenten. De eerste verdachte, een 27-jarige man uit Den Haag, kon kort na de overval al worden aangehouden.

Waarschuwingsschoten

Agenten probeerden met een getrokken pistool de verdachte 'uit een auto te praten'. Toen dat niet werkte, zijn er twee waarschuwingsschoten gelost. Daarop kon de man worden overmeesterd.

Bij de overval raakte niemand gewond. Het is nog niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.

Door de coronacrisis is de goudprijs de afgelopen weken enorm gestegen, liet een woordvoerder van de Goudwisselkantoren een paar weken geleden aan Rijnmond weten.