Alle Rotterdamse jachthavens dicht

Alle jachthavens in Rotterdam zijn vanaf zaterdag vanwege de corona-maatregelen afgesloten. Niemand mag uitvaren en ook het klussen aan de boten is niet toegestaan. Mensen die een bootje bij hun huis hebben, mogen nog wel varen.

Tommy Louers is lid van jachtvereniging Aegir aan de Bergse Plas in Rotterdam en baalt van deze maatregelen. "Ik heb heel erg naar dit weekend uitgekeken", vertelt Louers. "Ik vaar vaak en hou me aan het maximum van twee personen op een boot. Zelf heb ik ook jongeren, die met meer dan twee personen aan boord zaten, door de politie bekeurd zien worden."

Het is nog onbekend hoe lang de Rotterdamse jachthavens dichtblijven. Als een lid toch de jachthaven betreedt, dan riskeert hij of zij een boete van 400 euro. Maar ook de vereniging kan bij een overtreding een bestuurlijke boete van maar liefst 4 duizend euro ontvangen. "Zulke grappen kunnen we er niet bij hebben, zo'n rijke vereniging is Aegir niet", laat voorzitter Aad Maaten weten.

