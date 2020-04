'Tweede Wereldoorlog is nog maar kort geleden, hè?'

Teun van Halem (99) vertelt over Tweede Wereldoorlog: 'Het is nog maar kort geleden, hè?'

Teun van Halem in de documentaire Nooit Meer Over Praten, vanaf zondag 12 april op TV Rijnmond

In aanloop naar Bevrijdingsdag op 5 mei zendt TV Rijnmond zeven oorlogsdocumentaires uit. Komende zondag wordt de documentaire 'Nooit meer over praten' van Petra Smulders uitgezonden. Daarin wordt Teun van Halem (99) uit Rotterdam geportretteerd.

Ondanks dat hij over een maand honderd jaar oud wordt, wil Teun op zijn voornaam worden aangesproken. "Zeg maar Teun en jij. Neem een biertje van mij", lacht Teun.

De documentaire gaat over de oorlogservaring van Teun, maar ook over zijn huidige leven, de relatie met zijn zoon en vooral de nasleep die de oorlog op zijn leven heeft gehad.

'Het is nog maar kort geleden, hè?'

Na de bezetting in Nederland ging Teun naar Duitsland. Tot 1941. "Ik heb vervolgens vier jaar in de Sovjet Unie doorgebracht", blikt Teun terug. "Als ik heel het verhaal moet vertellen, dan zitten we over een week nog steeds te praten. Ik ben van alle kanten opgelicht, bedrogen en geslagen. Ik had na mijn terugkeer uit Duitsland nog 16 duizend D-Mark tegoed toen ik in Duitsland terugkwam, maar dat geld moet ik nog steeds krijgen."

De Tweede Wereldoorlog heeft een diepe indruk gemaakt op Teun. Van de 32 afgevoerde personen, is Teun één van de vier overlevenden. Tegenwoordig kan hij over zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog praten. "Maar er zijn momenten, die kan ik niet uitleggen..." Teun valt na deze woorden even stil. "Nu ga ik er over praten. Alles komt weer boven."

Aan de telefoon vertelt hij over de gaskamers in concentratiekampen. "Het is nog maar kort geleden, hè?", benadrukt Teun. Hij vindt het desondanks fantastisch dat er een documentaire over hem is gemaakt. "Ik heb hier graag aan meegedaan", zegt Teun.

'Nooit meer over praten' wordt zondag 12 april vanaf 17:00 uur op TV Rijnmond uitgezonden. De documentaire wordt vervolgens elk uur herhaald.