Feestvierders verstoppen zich voor politie; worden alsnog beboet

Lang niet iedereen neemt het even nauw met de coronamaatregelen. Vrijdagavond en -nacht heeft de politie enkele (tuin)feestjes in de Alblasserwaard onderbroken.

In Bleskensgraaf was in een bedrijfshal op een industrieterrein een feest gaande. In de hal troffen agenten drank en een dj-set aan.

Verstoppen

In eerste instantie zag de politie zes man, maar een aantal feestgangers bleek zich te hebben verstopt. Een zoektocht in de kasten en onder tafels leverde nog eens negen man op. Ze hebben allen een proces-verbaal gekregen.

Verderop in het dorp was het raak bij een tuinfeestje. Ook daar probeerden feestvierders zich te verstoppen, in dit geval achter een laken in een ruimte van 3 bij 1,5 meter. Daar trof de politie acht man aan, die ook een proces-verbaal kregen.

In Hardinxveld-Giessendam werd er niet gefeest, maar zat een groep te dicht op elkaar op een strandje aan de Rivierdijk. Daar werden ze voor gewaarschuwd, maar even later hielden ze nog steeds te weinig afstand. Daarop werden zeven mensen bekeurd.

