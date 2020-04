Van rookies naar ervaren zeilers

Van Australië naar Nederland zeilen. Dat is het doel van Jordy van der Voort (29) en Daniël Wiessing (23). Ze hebben de boot in ieder geval al; Jordy heeft op een veilingsite een zeilboot op de kop getikt. Alleen de zeilervaring ontbreekt nog. Ze hebben er vertrouwen in dat dit goed komt: “Geen keuzes maken uit angst, maar uit hoop.”

Jordy van der Voort heeft een jaar door Australië gereisd met een omgebouwde truck en was eigenlijk wel weer toe aan een nieuw avontuur. “Ik besloot de truck te koop te zetten en kreeg al vrij snel een bod.” Het bod kwam uit Sydney, wat zo’n 4000 kilometer verwijderd was van Jordy’s verblijfplaats. Hij ging de lange reis maken. Onderweg verscheen er een pop-up reclame van een veilingsite voor zeilboten op zijn mobiel. “Het is mijn jongensdroom om de wereld over te zeilen, dus ik ging even kijken. Er stond een boot online genaamd Samara.” Toen hij in Sydney aankwam heeft Jordy een bod gedaan voor, zoals hij zelf zegt, ‘een facking groot zeewaardig schip’.

Dan ben je ineens eigenaar van een boot

Hij werd al snel door de veilingmeester gebeld: “Je bent de eigenaar van een boot voor acht personen, kan je ‘m aftikken?” Jordy wist op dat moment niet wat hij ervan moest denken, er ontbrak namelijk iets: zeilervaring. “Eerlijk gezegd begon de stress toe te slaan. Ook mijn ouders lachten me keihard uit.”

Wat Jordy dan nog niet weet, is dat ergens in Australië een gast rondloopt, met minimale zeilervaring, maar met de jongensdroom om de oceaan over te zeilen. Dit is Daniël Wiessing. Hij was pas net aangekomen in Australië om te werken, maar het Coronavirus gooide roet in het eten; Australië kreeg een lockdown. “Als ik toch niet kan werken, hoe leuk is het om terug te zeilen naar Nederland?” Hij plaatst gelijk een berichtje in een Facebookgroep voor Nederlanders in Australië. Hij kreeg al snel honderden reacties. Een reactie was van Jordy: “Dit is blijkbaar iemand net zo gek als ik, dat moet goedkomen,” vertelt hij.

Toeval bestaat niet

Ze belden met elkaar en Jordy vertelde zijn verhaal. Toen Daniël de boot zag wist hij zeker dat hij mee aan boord wilde: “Ik had een tijdje geleden een Zwitsers meisje ontmoet, Samara. Helaas moest ze naar huis door het Coronavirus. Toen ik de afbeelding van de boot bekeek stond daar de naam van mijn geliefde. Dat heeft me overtuigd.”

Eerst voorbereiden

“We trokken meteen bij elkaar in op de boot,” vertellen ze lachend. “We zijn aangemeerd bij een ‘shipyard’ waar we de aankomende maanden de zeilboot gaan klaarmaken voor zee.” Natuurlijk moeten ze ook nog een oplossing vinden voor hun matige zeilervaring, maar daar hebben ze over nagedacht: “Het is een boot voor acht personen en gelukkig zijn er veel Nederlanders die mee willen. We gaan binnenkort kijken wie zich bij ons kan voegen. Zodra we compleet zijn beginnen we met de vaart richting de Oostkust, dat is al een afstand van 2000 kilometer, dus daar kunnen we redelijk ervaring opdoen.” Onderweg proberen ze ook nog een zeilcursus te regelen.

We selecteren op een hybride variant van kunde en gezelligheid. Jordy & Daniël

Invloed van Corona

Ze zijn niet heel erg bang voor de invloed van Corona op hun reis. “Voordat we de vaart beginnen, gaan we twee weken in quarantaine. Daarnaast denken we over drie maanden ook wel weer te kunnen aanmeren in de meeste landen.”

Tijdens het skypegesprek zeggen ze ineens: “Eigenlijk best een bijzonder verhaal hè.” Dat is het zeker. Gelukkig leggen ze hun hele reis vast. Dit kan je volgen op hun Instagram: @lostsails .