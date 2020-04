Primeur: auto's controleren in Rotterdam op groepsvorming

De twee auto's rijden constant door Rotterdam-Noord en -Zuid, en dan vooral op plekken waar geen camera's zijn en waar het vaakst groepen mensen bij elkaar komen. De beelden worden constant live uitgekeken in de meldkamer van Stadstoezicht.

Als er een groep van meer dan drie mensen bij elkaar staat, dan geldt de langsrijdende auto al direct als waarschuwing. Komen de medewerkers van stadstoezicht daarna langs en zien ze het groepje dan alsnog staan, dan is de kans groot dat er direct boetes volgen. Die boetes kunnen oplopen tot 390 euro.

Privacy

"Het is een primeur in Nederland", zegt Bert Wijbenga, wethouder Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. "De auto's zouden eigenlijk ingezet worden om grote groepen te monitoren tijdens het Eurovisie Songfestival, maar nu dat niet doorgaat hebben we er een corona-primeur van gemaakt."



Hoewel de auto's verspreiding van het coronavirus tegen moeten gaan, wordt de privacy niet uit het oog verloren. "We mogen de beelden maar beperkt opslaan, net zoals we dat met de camera's op straat doen", zegt Wijbenga.

"Het is dus niet zo dat we achteraf mensen alsnog kunnen beboeten. De politie kan de beelden daarentegen wel gebruiken als opsporingsmethode achteraf, maar dan alleen als er sprake is van strafbare feiten."

Lees meer