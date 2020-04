Weer meer parken, wegen en locaties gesloten wegens corona

Zo is het Sportpark Schenkeldijk en het Halmaheiraplein in Dordrecht afgesloten vanwege drukte, meldt de Veiligheidsregio.



Lokale handhaving laat weten dat het gebied is afgesloten voor alle verkeer.



In het Rotterdamse Vroesenpark kan niet meer gesport worden. Er staan hekken rond het 'sportparkje', om samenscholing te ontmoedigen.



Het skatepark Groenewoud in Spijkenisse is per direct gesloten, omdat jongeren zich op en rond het skatepark niet aan de RIVM-regels houden. In de afgelopen periode zijn er meerdere waarschuwingen gegeven, en ook meerdere boetes uitgedeeld. Het skatepark blijft gesloten zolang de noodmaatregelen van kracht zijn.



Ondanks dat er de afgelopen periode meerdere keren waarschuwingen én bekeuringen zijn uitgedeeld, zijn er helaas nog steeds jongeren die zich op en rond het skatepark niet aan de maatregelen van het RIVM houden.

@gemeente_nissewaard heeft daarom, samen met de politie, het skatepark per direct gesloten. Dit duurt zolang de noodmaatregelen van kracht zijn.

Er worden direct boetes uitgedeeld wanneer iemand tóch nog het skatepark betreed!



Ouders, let op uw kinderen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.



Eerder bracht Rijnmond al in kaart wat er allemaal dicht is dit weekend.



