PvdA Rotterdam eist duidelijkheid omtrent De Leeuwenhoek

De PvdA in Rotterdam wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de situatie in verzorgingshuis De Leeuwenhoek. Dat zegt raadslid Narsing Balwantsingh. Donderdag is er een debat over het verzorgingshuis. Daar wil Balwantsingh niet op wachten.

De Leeuwenhoek kwam de afgelopen dagen in het nieuws nadat bekend was geworden dat zeker vijftien bewoners zijn overleden door het coronavirus. Volgens twee anonieme medewerkers liggen de daadwerkelijke cijfers veel hoger. Ook zouden er niet genoeg beschermingsmiddelen zijn en worden de coronarichtlijnen niet nageleefd

"We hebben te maken met een verzorgingshuis dat midden in de stad staat", zegt Balwantsingh. "Van deze potentiële brandhaard weten we niet wat er gebeurd is. Hoe het gebeurd is."

De Leeuwenhoek ligt aan de West-Kruiskade, midden in het centrum. "Er wonen kwetsbare mensen die nu hard getroffen worden, maar ondertussen is er ook onrust in de buurt en bij de familieleden. Er is te veel onduidelijkheid", vindt het raadslid.

Schrikbarend weinig

"Medewerkers leggen zaken op tafel, maar van Humanitas horen we schrikbarend weinig. Terwijl er een enorme behoefte is aan informatie en duidelijkheid, voor de veiligheid van de bewoners, de medewerkers en de buurt."



Als het aan Balwantsingh ligt, komt de directie snel met antwoorden. "Nabestaanden zitten met de handen in het haar. Was de dood van hun familielid wel nodig, zijn inderdaad niet alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen?"

Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de sterfgevallen in De Leeuwenhoek.