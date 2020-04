Overval op Goudwisselkantoor: 'We zijn enorm geschrokken'

Eigenaar Johan de Ruiter is flink geschrokken van de overval op het filiaal van de Goudwisselkantoren aan de Dorpsweg in Rotterdam-Charlois.

"Het is ons eigen bedrijf", vertelt hij. "Dus als ze dat je medewerkers aandoen, voelt het alsof ze het jou aandoen." Het komt aardig binnen dat twee mannen het filiaal hebben overvallen.



"Mijn medewerkers doen hun uiterste best voor mij en dan overkomt ze dit." De Ruiter schudt zijn hoofd. "Gelukkig is hij niet gewond geraakt en gaat het nu goed met hem, maar hij is enorm geschrokken. Hij probeert het een plekje te geven."

Niet vreemd

De 50-jarige man was vrijdag aan het werk, toen er twee mannen voor de deur stonden. Eén verkleed als agent en één verkleed als boa. "Er komt wel vaker een boa over de vloer in verband met het stop heling-register", vertelt De Ruiter. "Dus zo raar was dat niet."



"Ze zeiden dat ze de camerabeelden wilden bekijken, omdat er in de straat een grote inbraak was geweest. Mijn collega heeft ze daarop binnengelaten, maar toen hij zich omdraaide om naar de pc te lopen werd hij overvallen." Ze houden hem klem tegen de muur en dwingen hem dingen van waarde bij elkaar te zoeken.

Onnodige shock

Weer schudt De Ruiter zijn hoofd. "Ze hadden beter moeten weten. Als ze even hadden nagedacht, hadden ze kunnen bedenken dat we hier voorzorgsmaatregelen hebben. Er valt hier niets te halen, want alles zit in de kluis. En de meldkamer kijkt live mee via de camerabeelden, dus de politie stond binnen drie minuten op de stoep."

De overvallers hebben dan ook niets buit weten te maken. "Dit was een onnodige shock voor mijn collega en het heeft een enorme impact op de rest van het personeel."

Zaterdag werd bekend dat er een tweede verdachte is aangehouden voor de overval. De eerste verdachte werd kort na de overval al aangehouden.