Graffitikunstwerk op Krimpense skatebaan: 'Merk dat jongeren schijt aan corona hebben'

Kion, getogen in Krimpen aan den IJssel, koos bewust voor een graffitikunstwerk met de gezichten van de premier en de koning: "Zij zijn de mensen die de boodschap proberen over te brengen om binnen te blijven."

Het is niet de eerste keer dat Kion een graffitikunstwerk over het coronavirus op een muur spoot. Eerder koos hij de Capelsebrug in Capelle aan den IJssel als locatie uit, om de mensen in de zorg te steunen.

Ook de skatebaan aan de Vijverlaan is als locatie niet toevallig gekozen, zegt Kion. "Ik zie daar nog steeds veel jongeren skaten of rondhangen. Vandaag ook weer. Ik merk dat sommige jongeren een beetje schijt hebben aan de coronamaatregelen en daar niet bewust mee bezig zijn."

Tijdens het spuiten kwam ook een wethouder van Krimpen aan den IJssel kijken. De skatebaan is nog steeds open, maar een blauw hok naast de skatebaan is wel afgesloten. "Maar wie weet gaat de skatebaan nog dicht", zegt Kion, die met zijn graffitikunstwerk een duidelijk signaal aan de jongeren wil afgeven.

Lees meer