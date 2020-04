Tachtig bewoners flat Rotterdam-Centrum gaan los op silent disco-feestje: 'Zo leer je je buren nog eens kennen'

Stappen zit er op de korte termijn niet in. Dus wat doe je dan op de zaterdagavond? Thom van Zanten en zijn buurvrouw hadden wel zin in een feestje. Daarom organiseren ze zaterdag een silent disco in hun flatgebouw bij het Oostplein in Rotterdam. Het idee valt in de smaak: Tachtig bewoners staan op hun versierde balkon met een koptelefoon enthousiast mee te swingen met de muziek.

"We wilden toch iets organiseren voor iedereen, op een verantwoorde manier. Zo zagen we al dat er een paar initiatieven waren, waaronder een silent disco. Dus dat wilden we ook doen", vertelt Thom, die mede-eigenaar is van café Thoms aan de Meent. Bewoners die zich hadden aangemeld voor het feestje, krijgen een koptelefoon met drie kanalen met verschillende muziek. Ze kunnen kiezen of ze luisteren naar house en disco, techno of foute hits.

Verantwoord feestje

Thom benadrukt dat het feestje coronaproof is. "We houden rekening met anderhalve meter afstand. We hebben tegen iedereen gezegd dat het belangrijk is dat je op je eigen balkonnetje zit, dat je geen mensen uitnodigt en dat we te allen tijden de maatregelen opvolgen."

Daarnaast is hygiëne een prioriteit voor de organisatie. "We moesten alles ontsmetten en alles met handschoentjes overgeven, en dat is gelukt." Van geluidsoverlast is ook geen sprake, legt Thom uit. "We hebben onze koptelefoon op en er is geen geluid voor anderen die er niks mee te maken willen hebben."

Feesten met de buren

Bewoners Michelle en Danny genieten van het feestje. "Ik kan me het laatste feestje niet meer herinneren. Het werd weer eens tijd", zegt Michelle.

"Normaal gesproken heb je midden in de stad niet zo veel contact met je buren, maar door de coronacrisis werkt iedereen thuis en hang je in je pauze een beetje over het balkon en zo komen de gesprekken op gang", vervolgt ze. "We gaan genieten van de muziek en de buren. Zo leer je je buren nog eens kennen."