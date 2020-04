Fietser in Capelle aan den IJssel aangereden door politieauto

Een fietser is zaterdag in Capelle aan den IJssel gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Schenkelse Dreef en de 's Gravenweg.

Wat er precies misging, wordt onderzocht. De politieauto was onderweg naar een melding van een vechtpartij aan het Samuel Esmeijerplein toen de aanrijding plaatsvond. De man klapte op de voorruit van het voertuig.

Volgens een woordvoerder van de politie reed de wagen niet met verhoogde snelheid. Dat zou ook blijken uit het gebrek aan remsporen ter plaatse.

Wie het slachtoffer is en hoe hij er aan toe is, is niet bekend. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis vervoerd.