Treinen tussen Rotterdam en Amsterdam ontruimd vanwege drukte

De NS en politie hebben aan het begin van zaterdagmiddag twee treinen op het traject Rotterdam - Amsterdam ontruimd. In de trein zaten te veel mensen, waardoor ze niet anderhalve meter afstand van elkaar konden houden.

De conducteur vroeg mensen in Gouda om vrijwillig uit te stappen. Toen niemand wilde meewerken, werd de hele trein ontruimd. Met hulp van de politie zijn de passagiers aangemoedigd om terug naar huis te gaan of verdeeld over andere treinen.

Niemand heeft een boete gekregen, aldus een woordvoerder van de NS