Tweehonderd maaltijden voor minderbedeelde gezinnen Oude Westen

Tweehonderd maaltijden zijn zaterdag afgeleverd in Rotterdam-Oude Westen na een oproep van wijkagent Natalie en Amina van Krachtvrouwen Oude Westen. "De gezinnen in deze wijk hebben al moeite om rond te komen. Met deze maaltijden willen we ze een steuntje in de rug geven", vertelt Amina. De maaltijden zijn afkomstig van een anonieme schenker.

Veel gezinnen uit de Rotterdamse wijk hadden het voor de coronacrisis al niet makkelijk, nu is de situatie in sommige gevallen verder verslechterd. "Er zijn hier gezinnen die in een uitkeringssituatie verkeren, alleenstaande mannen en vrouwen en mensen die alleen wonen. Zij waren heel blij met de maaltijden", licht Amina toe.

Een deel van de maaltijden is ook terecht gekomen bij het personeel van De Leeuwenhoek, het verzorgingshuis waar een groot aantal bewoners zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Amina doet met de groep Krachtvrouwen Oude Westen veel voor de wijk. Zo kookt ze elke week maaltijden en is ze er voor morele steun. Ze hoopt dan ook dat mensen zich tijdens de coronacrisis blijven inzetten voor de bewoners van de wijk. "We moeten opkomen voor de wijk, everybody needs somebody."

De krachtvrouw maakt zich ook zorgen om de mentale gevolgen van de coronacrisis. "Mensen krijgen te maken met stress en trauma en ik wil juist dat we positief blijven." Die positieve boodschap verspreidt ze ook in een appgroep waar zo'n zeventig vrouwen uit de wijk in zitten. Elke avond plaatst ze een videoboodschap waarmee ze haar wijkgenoten een hart onder de riem steekt. "Voor mij is Rotterdam een stad vol liefde", besluit ze.