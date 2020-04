Boetes voor samenscholers in Schiedam en Vlaardingen

In Schiedam hebben zeker negentien mensen een boete gekregen voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Rond 23:45 uur troffen opsporingsambtenaren van de gemeente elf mensen in de Piet van Genstraat aan, die in een groep bij elkaar stonden. Een aantal van hen had eerder ook al een boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels.

Rond 02:00 uur werden bij een garagebedrijf aan de Calandstraat acht mensen betrapt, die onvoldoende afstand van elkaar hielden.

In Vlaardingen hebben groepen jongeren een boete gekregen, omdat ze in natuurgebieden bij elkaar kwamen.

Wie als volwassene samenschoolt, kan rekenen op een boete van 390 euro. Voor 13- t/m 17-jarigen is de bekeuring 95 euro.