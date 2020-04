Politiehelikopter in Spijkenisse op zoek naar feestgangers in park

De politie is zondagmorgen op zoek gegaan naar een groep feestgangers in het park De Waayer in Spijkenisse. Hierbij werd onder meer een helikopter ingezet.

Een voorbijganger trof enkele onbeheerde fietsen en rommel aan in het park en nam contact op met de politie. De agenten vertrouwden het niet en vroegen een helikopter ter plaatse.

De helikopter heeft een tijd boven het park gevlogen en is ook geland. Uiteindelijk is er één jongeman aangetroffen die onder invloed was van alcohol en medicijnen. Hij is naar huis gebracht.