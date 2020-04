Ook paragnosten zagen het coronavirus niet aankomen

Ze weten hoe het met uw relatie afloopt, wie het Eurovisie Songfestival wint en of de koning ziek wordt. Paragnosten, mediums, astrologen. Maar net die éne gebeurtenis in 2020 hebben ze allemaal gemist: de coronacrisis. “De geesten hebben hen flink laten zitten.”

Elke december is het weer raak: de lijstjes voorspellingen voor het jaar daarop. Wat zou 2020 ons brengen? Toen de Rijnmond-verslaggever eind 2019 aan het Rotterdamse medium Tresi Barros vroeg of er rampen op ons zouden afkomen, keek zij verbaasd. “Nee, nee.” Oei.

Barros is momenteel gestrand in Marokko , waar zij voor een korte trip naartoe was gereisd om een boek te schrijven. Ondanks dat zij helderziend, -voelend en -proevend is, had zij kennelijk niet doorgekregen van gene zijde dat zij niet naar huis zou kunnen. Evenmin heeft zij een idee hoe lang deze pandemie nog gaat duren.

Er schort dus nogal wat aan de voorspellende gaven. De lijstjes voor 2020 bewijzen dat ook. Paragnost Jan C. van der Heijden ziet ufo’s bij Den Haag en bitcoins in plaats van euro’s. Corona? Nee, bij Jan gaan de kleinere ziekenhuizen juist massaal de deuren sluiten.

Songfestival

Paragnost Henny Stoops denkt dat het Eurovisie Songfestival in 2020 een geslaagd spektakel wordt. Dat verwacht het medium Sonja Dover ook. Nederland doet het goed in Ahoy en nog beter bij de Olympische Spelen in Tokio: 15 tot 20 gouden medailles! Niets over ziektes uit China? Nee. Sterker, prinses Amalia gaat zich dit voorjaar in China vestigen. Medium Mireille is nog optimistischer: 2020 wordt een bevrijdend jaar.

Is er dan niemand somber over de volksgezondheid? Ja, Thomas Woolthuis (reiki master, numeroloog) schetst ‘een ziektebeeld dat wij niet eerder in deze omvang hebben ervaren. Het zal het beeld van aids doen vervagen’. Dat komt in de buurt, maar hoe valt dat te rijmen met zijn andere voorspellingen: Formule 1 in Zandvoort gaat door, een man (‘Middellands Zeegebied’) wint het Songfestival.

Niemand spreekt van massale afgelastingen, terwijl dat het logische gevolg is van de pandemie. Als er ooit iets van gene zijde had moeten doorklinken, dan was het nu wel, met het coronavirus. Ook Pepijn van Erp vindt dat frappant. Hij is bestuurslid bij de Stichting Skepsis , die het paranormale wereldje al jaren kritisch volgt. In andere woorden: ze vinden het nonsens.

Van Erp: ”Dit virus roept vergelijkingen op met de Spaanse griep. De impact op de samenleving is enorm, ongekend. Het had ook een schok moeten veroorzaken in de geestelijke wereld, maar in de voorspellingen zie je er niets van terug. Dit is een motie van wantrouwen tegen alle mediums.”

Grassprietlezen

Linda Ista is medium in Rotterdam. Zij legt tarotkaarten, kan ‘grassprietlezen’ en kreeg voor 2020 hulp uit bijzondere hoek: de geest van de overleden, Amerikaanse president Abraham Lincoln. “Dat was voor het eerst dat hij zich meldde. Dat ging via het automatisch schrijven. Ik weet dan zelf niet wat ik schrijf. Het is Lincoln die spreekt.”

Zo vindt Lincoln dat zijn huidige opvolger, Donald Trump, fout bezig is. Daar moet iets aan gedaan worden. Check. Verder zei hij tegen Linda dat Brexit niet doorgaat en dat er de nodige oorlogen komen. Maar corona? Nee.

“Het klopt dat de uitbraak van het virus niet is voorspeld”, zegt Ista. “Maar in algemene zin krijgen wij wel rampen door. Het gaat niet goed met de aarde.” Daar komt ze later nog op terug.

Eerst weer naar Pepijn van Erp van Skepsis, die erop wijst dat er toch altijd ‘paranormalen’ opduiken die beweren dat zij rampen (aardbevingen, 9/11, de dood van een wereldleider) wél hadden voorspeld. “Zo is er nu een Egyptische astroloog die claimt de pandemie te hebben voorzien.”

Amerikaans medium

Ook is er het bijzondere geval van de in 2013 overleden Sylvia Browne. Het immens populaire Amerikaanse medium schreef in 2008 het boek End of Days. Daarin voorziet zij voor 2020 ‘een longziekte die zich wereldwijd verspreidt en waar geen behandeling voor is’.

Van Erp: “Het is, zoals altijd, rijkelijk vaag. Ze zegt ook ‘rond 2020’ en het kan ook op een zware griepgolf of SARS slaan.” Daar komt bij, Browne zat er bij leven nogal eens naast. Zo liet zij in twee zaken van vermiste kinderen aan de ouders weten dat hun zoon en dochter dood was. Beiden bleken nog te leven.

Browne is veroordeeld voor fraude. Ze stierf toen ze 77 was, terwijl ze had gezegd dat ze 88 zou worden. Maar haar boek End of Days is door de pandemie postuum weer een bestseller. Pepijn van Erp: “Dat komt ook omdat Kim Kardeshian over het boek heeft getwitterd. Voorspellingen blijven mensen aanspreken, hoe vaak je ze ook ontkracht.”

Ook het Rotterdamse medium Linda Ista zegt dat de uitbraak van het virus wel degelijk is aangekondigd. “Ja, in Asterix en Obelix.” Pardon? “In een album dat in 2017 is verschenen. Het virus wordt bij naam genoemd en het speelt in Italië.” Het gaat om het 37e album Asterix en de race door de Laars waarin de Galliërs het in een wedren moeten opnemen tegen wagenmenner Coronavirus en zijn bijrijder Bacillus…

Maar zelf kregen Ista en haar collega’s dus niets specifieks door. Ze heeft wel een verklaring. “Misschien hebben we het niet mógen weten. Want dan kan je er nog aan ontkomen.”

Opruiming

Linda Ista ziet de pandemie als een noodzakelijk kwaad. “De aarde is boos. Tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, deze uitbraak, dat zijn reacties. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is wel een vorm van opruiming.” Die term gebruikt Tresi Barros ook, die (via haar gids Isaak -een indiaan uit de 13e eeuw) doorkreeg dat de aarde zo weer in balans kan komen.

Ista wijst nog op enkele complottheorieën die rondgaan en waar zij wel geloof aan hecht. “De invloed van 5G bijvoorbeeld. Of farmaceuten die financieel voordeel hebben bij nieuwe vaccins.” Ze verwijst naar de video’s die Janet Ossebaard heeft gemaakt over het coronavirus en die momenteel viral gaan op internet.

En veel hoongelach oproepen. Pepijn van Erp twitterde erover: ”In de video’s van Ossebaard zit een schier oneindige hoeveelheid onzin. Geneuzel over 5G en corona en verkapt antisemitisme.”

Maar nu we er toch zijn: vertellen de sterren nog wanneer het afloopt met het coronavirus? Linda Ista: “Ik zou eind mei in de gaten houden, daarna wordt het weer een stuk normaler.” Sylvia Browne was in 2008 ook optimistisch. De longziekte waarover zij spreekt zal ‘even plotseling verdwijnen als hij is gekomen’.

En last, but not least: In Asterix en de race door de Laars weten de kleine Galliër en zijn gezette vriend Obelix hun rivaal Coronavirus glansrijk te verslaan. Al zal daarbij de toverdrank (lees: vaccin) van Panoramix ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.