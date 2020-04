Hartverwarmend: Schiedamse zusjes bezorgen honderd pakketten bij ouderen

De Schiedamse zusjes Sezen en Ceren Kocatepe deden een oproep: help ons om Paaspakketten samen te stellen en te bezorgen bij eenzame ouderen. Vandaag was het zover en bezorgden zij met een groep vrijwilligers honderd pakketten bij de ouderen.

Samen met 14 vrijwilligers, verdeeld over 9 auto's, reden de zusjes rond door onze regio. Eerst gingen ze langs hun 94-jarige overgrootopa om daarna een bezoek te brengen aan onder meer een zorgvilla in Berkel en Rodenrijs en andere zorglocaties in Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

De actie is werkelijkheid geworden dankzij hun oproep op ons platform Rijnmond Helpt .

De pakketten bevatten wat lekkers, boekjes, kruiswoordpuzzels maar ook plantjes. Deze actie is tot nu toe de grootste Rijnmond Helpt-samenwerking die tot stand is gekomen met een heleboel hulp uit verschillende hoeken.

