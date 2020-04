RIVM: 94 nieuwe doden door coronavirus, 1174 nieuwe besmettingen

Er zijn op dit moment 2737 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus, zo meldt het RIVM in de update van zondag. Het aantal sterfgevallen is sinds de vorige update met 94 gestegen.

Zaterdag werden er 132 nieuwe overledenen door het coronavirus gemeld. In het weekend ligt het aantal geregistreerde overleden personen altijd lager, omdat veel instanties hun gegevens pas op maandag doorgeven. In verband met Pasen zal dat deze week op dinsdag zijn.

Het aantal geregistreerde besmettingen in Nederland is inmiddels naar 25.587 gegaan: een toename van 1174 personen ten opzichte van zaterdagmiddag. Het totale aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis opgenomen is (geweest), bedraagt 8582 en is met 196 patiënten toegenomen.

