Supporters brengen ode aan De Kuip met een boek

In het boek, Dit is De Kuip, wordt vooral de unieke sfeer beschreven. ''We wilden een boek maken dat er nog niet is. Het staat dan ook niet vol met allerlei feitjes, maar wel staat het bol van de emotie, de sfeer en de beleving in dit stadion. Eigenlijk vangen we alles in zowel tekst als foto's in ons boek'', zegt auteur Berne van Leeuwen.

Volgens fotograaf Patrick Janssen is het wel opvallend dat er nog weinig boeken zijn uitgebracht over De Kuip. ''Ik geloof dat er maar een stuk of vier of vijf boeken over de Kuip zijn uitgebracht. Het is echt een ode aan de Kuip en we laten veel plekken zien die supporters misschien nog niet gezien hebben'', aldus Janssen.

Beide supporters zijn idolaat van De Kuip en zien Feyenoord het liefst nog lang in het stadion spelen en niet verhuizen naar een ander onderkomen. ''Laat ik voorop stellen dat het boek geen protestboek is. We willen de mensen echt laten zien hoe mooi het stadion is. Persoonlijk maken we uiteraard niet een boek over de Kuip in de hoop dat de sloopkogel er snel doorheen gaat'', zegt Van Leeuwen.

Het was de bedoeling dat het boek Dit is de Kuip eind maart, tijdens de 83ste verjaardag van de Kuip uitgebracht zou worden middels een presentatie met tal van prominenten. Door alle maatregelen rondom het coronavirus ging dat niet door.

Bekijk boven dit artikel de reportage met auteur Berne van Leeuwen en fotograaf Patrick Janssen over het boek Dit is De Kuip.