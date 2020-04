'Een derde van cafés en restaurants valt om na uitkeren vakantiegeld'

Willemsen vertelt over de zorgen in de horeca, als de huidige coronamaatregelen worden verlengd. "Een aantal vaste kosten loopt hard door, zoals personeel en huur. Terwijl er niks binnen komt. Dat zorgt in de horeca voor veel problemen. De overheid, pandeigenaren en de ondernemers zullen de pijn meer moeten verdelen, maar dat is nu nog niet goed geregeld."

Die gemiste inkomsten worden niet meer ingehaald, dus er moet iets gebeuren anders gaan er veel zaken failliet, vreest Willemsen. "Onze verwachting is dat 1 op de 7 ondernemingen de salarissen van deze maand al niet op een normale manier kan uitbetalen. Als dan in mei ook het vakantiegeld er bij komt, is het leed niet te overzien. Dan gaat 35 procent of meer van de ondernemers omvallen."

Willemsen snapt dat er maatregelen noodzakelijk zijn, maar wat hem betreft gaan deze voor zijn sector nu dus te ver. "We willen graag creatief meedenken. Maar de handhaafbaarheid van de 1,5 meter economie is niet te doen. Als de druk van de IC's is, moeten we snel weer naar een iets normalere maatschappij."