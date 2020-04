Zo krijgt je kind genoeg groente en fruit binnen: doe de Smoothie Challenge

Jean-Marc Bilderbeek over de smoothie challenge

De Smoothie Challenge is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar, omdat zij ook zelf groentes en fruit mogen snijden. "Bij de challenge leren kinderen om in acht stappen zelf hun eigen smoothie te maken," legt Jean-Marc uit. "Voor elke dag zijn er nieuwe ingrediënten nodig. Als ze die dan opdrinken krijgen ze aan het eind een certificaat."

Net als bij de smoothies voor volwassen is er voor de kinderen een bepaald doel gekoppeld aan de ingrediënt-keuze voor de smoothie. "Wat wil het kind worden? Sneller, sterker, slimmer, dapper of cool? De ingrediënten bepalen het doel."

Mooie afleiding bij het thuisblijven

Vanwege de coronamaatregelen zitten kinderen veel meer thuis dan normaal. Het is dan juist belangrijk om gezond te eten, vindt Bilderbeek. In elk geval geeft de Smoothie Challenge volgens hem ook weer wat afleiding, bij het thuisblijven.

"Het houdt de kinderen even bezig, en het is nog gezond ook. Zo krijgen ze makkelijker groente binnen. Want door het te mixen met fruit, wordt de smaak anders. Zo krijgen ze ongemerkt hun benodigde groeten binnen."