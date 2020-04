Makkelie over roddelende scheidsrechters: 'het mag wel iets minder'

Scheidsrechter Danny Makkelie hoopt dat er zo snel mogelijk weer gevoetbald kan worden. De arbiter uit Dordrecht spreekt met Rijnmond over het gedwongen thuiszitten en de rol van scheidsrechters in de media.

Want scheidsrechters duiken steeds vaker op in tijdschriften, op televisie of via hun eigen Social Media. En daarbij hebben ze het niet alleen over zichzelf, maar ook publiekelijk over collega's. "Misschien zijn we soms teveel in de media," reageert Makkelie. "Ze zeggen altijd dat een goede scheidsrechter niet opvalt. Maar in deze tijden met social media zorgen wel voor een verandering. We kunnen arbitrage ook meer verkopen."

Makkelie begrijpt het dan ook wel en laat zichzelf ook regelmatig zien en horen. "Het is ook topsport. Iedereen wil de beste zijn en de mooiste wedstrijden. En sommigen spelen dat spel eerlijk en anderen oneerlijk."

Danny Makkelie is het thuiszitten zat en hoopt dat er snel weer gespeeld wordt. "Iedereen die voetbal lief heeft, die mist het. Natuurlijk is gezondheid het belangrijkste, maar dit is de belangrijkste bijzaak. En ik mis het."