Kistendraagsters geven ondanks drukte alles om respectvolle uitvaart neer te zetten

Ook kistendraagsters uit de Hoeksche Waard hebben het drukker door de coronacrisis. Toch proberen ze uitvaarten in deze tijd juist mooi en respectvol te maken. "Je ziet het verdriet dat niet iedereen die de overledene gekend hebben erbij kunnen zijn. Het is kaal."

Frederike Damsteegt, oprichter van het enige zelfstandige Nederlandse dragergilde met alleen vrouwen, vertelt over hun werk op Radio Rijnmond. "Wij geven een female touch mee. Het waren altijd heren die dit werk deden, maar vrouwen kunnen het ook. Zo zijn we er mee begonnen."

Vaak zijn de overledenen die ze dragen vrouwen, maar niet altijd. "We hebben ooit een heer gedragen die geëmancipeerd was. Die heeft vier heren en vier vrouwen gevraagd."

Tegendeel bewijzen

Omdat zij de eerste vrouwen waren die dragen, hebben ze het tegendeel moeten bewijzen. "Er wordt gedacht dat dit zwaar is om te doen. Dat is het ook, maar dat betekent niet dat vrouwen het niet kunnen doen. Wij hebben zelf uitgevonden hoe we te werk zouden gaan en hoe we ons erbij voelden. Dat gevoel leggen we er ook in."

Zo hebben ze uiteindelijk hun eigen weg gevonden in het dragen van de kisten. "We hebben eerst altijd aan de baar gereden." De kist reed dan op wielen tussen de vrouwen in. "Daarna hebben we geoefend in het schouderen. Je moet uitkijken en op elkaar letten, dus je gaat niet zomaar ermee beginnen. Daar werd in eerste instantie toch wel raar naar gekeken, dat wij vrouwen dat ook deden."

Nu het coronavirus door onze regio trekt, is het ook iets drukker voor de vrouwelijke draagsters. "We komen overal in Nederland, niet alleen in de Hoeksche Waard. Het aantal uitvaarten is de laatste weken toegenomen. In Brabant was de eerste brandhaard. Daar waren er meer uitvaarten. Het komt steeds dichterbij, dat merk je wel."

Niet meer schouderen

Doordat de vrouwen zich aan de regels van het RIVM moeten houden, kunnen zij hun werk niet meer doen zoals voorheen. "We schouderen het liefst, maar dat kan nu niet meer. We hebben nu vier dames aan de baar en halen met zes dames de kist uit de auto. We houden meer afstand en dragen handschoenen. Dat zijn toch al wezenlijke verschillen."

Ook omdat er maar weinig mensen bij de uitvaarten mogen zijn is hun werk anders. "Wij mogen meeleven en niet meelijden. Maar je ziet toch wel het verdriet dat niet iedereen die de overledene hebben gekend erbij kunnen zijn. Het is kaal, maar iedereen die een taak heeft bij een uitvaart doet absoluut zijn best om het nog steeds goed, mooi en respectvol te maken."

