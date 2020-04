Verbaasde politie zet twee keer dezelfde auto stil met andere dronken bestuurder

De politie heeft afgelopen weekend in Rotterdam twee keer dezelfde auto aan de kant gezet, met telkens een andere dronken bestuurder erin. En beide keren zat de eigenaar van de auto op de bijrijdersstoel.

De eerste keer, in de nacht van vrijdag op zaterdag, was het raak op de Burgemeester van Walsumweg bij een controle. De man die toen reed en had geen rijbewijs. Hij probeerde eerst nog te ontkomen, maar de politie reed hem klem.

"Dit was de derde keer binnen 3 maanden dat hij gepakt is zonder rijbewijs en tevens de derde keer in die periode met alcohol op. Dan kan je ons nu wel vertellen dat je het nooit meer zal doen, maar daar geloven wij geen bal van", schrijft de politie op Facebook.

De volgende nacht zagen agenten dezelfde auto, dit keer op de Nieuwe Binnenweg. De Fiat reed met horten en stoten. Er zat dit keer een jongen van 16 achter het stuur met een fles whisky tussen de benen. De auto is in beslag genomen.