Politie maakt met dertien boetes einde aan 'coronafeestje' in Gorinchem

Dertien mensen hebben zondagavond een boete gekregen van 390 euro per persoon. Ze zaten in een woning aan de Smakheul in de Gorinchemse binnenstad voor een coronafeestje.

Volgens de politie kwam er harde muziek uit de woning en vonden de feestvierders dat het moest kunnen omdat ze toch al zo weinig hadden.

De avonden daarvoor moest de politie in de buurt ook al ingrijpen. Zaterdagavond was er een feestje in de tuin van een woning in Molenaarsgraaf. Negen aanwezigen kregen een boete van 390 per persoon.

Een paar van de aanwezigen was de avond daarvoor, vrijdagavond, ook al beboet bij een feestje in Bleskensgraaf. Daar was in een bedrijfshal op een industrieterrein een feestje aan de gang met drank en muziek. Er waren vijftien mensen, waarvan de helft zich had verstopt onder tafels en in kasten.



Het gaat voor het grootste deel goed in Gorinchem, zegt burgemeester Reinie Melissant.