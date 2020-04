Dordtse MEROL en Arjen Lubach schrijven ondeugend nummer over samenscholingsverbod

De Dordtse artieste MEROL heeft een nummer uitgebracht samen met cabaretier en televisiepresentator Arjen Lubach. Ik **** je op afstand is een satirisch nummer over aantrekkingskracht in tijden van corona.

Beide artiesten staan bekend om de satirische, ondeugende teksten in hun muziek. Zo schreef Lubach eerder al Beter In Bed over een date met een ex van Thierry Baudet. Merel Baldé, de echte naam van MEROL, had vorig jaar een hit met het nummer Hou je bek en bef me.

Dit nieuwe nummer, Ik **** je op afstand, gaat over het zien van een knap persoon in de supermarkt, maar flirten gaat niet vanwege de anderhalvemeterregel vanwege het coronavirus. 'Ik schuifel langs de zuivel, ik loop langs je met een boog', is te horen in het nummer. En de gelaagde zin: 'Ik houd van jou zoveel afstand.'

Net als in eerdere ondeugend expliciete nummers, nemen de zangers ook hier geen blad voor de mond. Ze zingen bijvoorbeeld 'Je weet dat ik het durf, geef me een seconde en ik flatten je curves', en 'Dan denk ik aan hoe we samen gaan komen'.