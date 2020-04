RIVM: 86 nieuwe doden door coronavirus, 964 nieuwe besmettingen

In totaal zijn 2823 mensen in Nederland overleden aan het coronavirus. Dat zijn er 86 meer dan in de update van zondag, zo meldt het RIVM.

Zondag meldde het RIVM dat er 94 nieuwe mensen aan het coronavirus waren overleden. In het weekend ligt het aantal geregistreerde overleden personen altijd lager, omdat veel instanties hun gegevens pas op maandag doorgeven. In verband met Pasen zal dat deze week op dinsdag zijn.

Bij 26.551 mensen in Nederland is het coronavirus vastgesteld. Dat zijn er 964 meer ten opzichte van zondagmiddag. 8729 coronapatiënten zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest), sinds de vorige update is dat aantal met 147 patiënten toegenomen.

