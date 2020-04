Denny en Rika redden slachtoffer steekpartij door hun honden op dader af te sturen

Denny en Rika Veerman wisten niet wat hen overkwam toen zondagmiddag een jongen in elkaar geslagen en neergestoken werd achter hun huis in Spijkenisse. Zonder te twijfelen schoten ze hem te hulp. "Het was twee tegen één, dus mijn reactie was om er naartoe te lopen en de jongens weg te sturen."

Op het veldje achter hun huis was een 'knokpartijtje' gaande. "Achteraf bleek dat hij toen al gestoken was."

Het slachtoffer werd in elkaar geslagen door twee daders. "Een jongen schopte hem vol in zijn gezicht. Het is twee tegen één, mijn reactie was om er naartoe te gaan en de jongens weg te sturen."

Dat lukte Denny uiteindelijk, mede door zijn vrouw Rika. "De dader wilde eigenlijk met Denny op de vuist", vertelt Rika. "Hij wilde elke keer terugkomen om 'zijn werk af te maken'. Toen ging hij tegen Denny tekeer en kwam er een woordenwisseling."

Honden

"Ik weet dat Denny niet terugdeinst, maar deze jongen zag er ook niet uit alsof hij dat zou doen", vervolgt Rika. "Toen werd ik wel bang. Ik wilde iets doen om de situatie te kalmeren, dus heb ik de honden naar buiten gelaten. Toen waren ze weg, gelukkig."

Rika en Denny hebben een rottweiler en een herder die 35 en 55 kilo wegen. "Als er zo een voor je staat, neem je toch gauw de benen", zegt Denny.

Net toen het leek alsof de grootste problemen waren opgelost, bleek het slachtoffer ernstig gewond. "Een minuut later zegt de jongen dat hij denkt dat hij ook gestoken is. Het trekt zijn shirt omhoog, en hij zit helemaal onder het bloed. Het was een lelijke snee."

Vijftien centimeter

Het slachtoffer vertelde achteraf dat het mes ongeveer vijftien centimeter lang was. "Dat was schrikken", zegt Denny. "Rika heeft gauw 112 gebeld terwijl ik die jongen achterin de tuin op de loungebank heb neergezet. Want toen de adrenaline uit begon te werken, kreeg hij er toch wel last van."

Vanuit de alarmcentrale kregen Rika en Denny instructies. "We moesten zijn wond dichtdrukken", zegt Denny. "En wachten op de politie en ambulance", vult Rika hem aan.

De hulpdiensten hebben het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is hij buiten levensgevaar. "Dat is het belangrijkste." Zondagavond werd een eerste verdachte aangehouden. Naar de tweede dader is de politie nog op zoek.

"Een van de daders zei ook zijn naam, dus ik denk dat het slachtoffer hem kende", zegt Denny. "Laten we hopen dat hij zijn vriend snel verlult."

Grote impact

Rika: "Ik ben al blij te weten dat het goed gaat met hem, dat vind ik het belangrijkste. Ik kan me voorstellen dat het een hele grote impact is als je dit meemaakt. We wensen hem en zijn familie heel veel sterkte toe en ik hoop dat hij snel opknapt."

Hoewel Rika en Denny niet rustig hebben geslapen die nacht erna, gaat het ook met hen naar omstandigheden goed. Ze zouden niet anders hebben gehandeld. "Je laat hem niet liggen toch?", vraagt Denny. "We hebben hem meegenomen. Dat lijkt me een normale reactie."

Maar het had heel anders kunnen lopen, beseffen ze. "Ik wist natuurlijk pas nadat de jongens weg waren gerend dat hij zo gewond was. Voor hetzelfde geld haalt hij gelijk weer uit en dan lig je daar met zijn tweetjes. Maar goed, dat is gelukkig niet gebeurd."

Rika: "Ja zo komt het heel dichtbij." Denny staat er vooral van te kijken dat het op klaarlichte dag gebeurde: "Het interesseert hen allemaal geen reet. Iedereen zat in zijn achtertuin. Maar ze steken je gewoon neer."

"Tegenwoordig trekken ze heel snel een mes en word je bij het eerste het beste dingetje neergestoken", vindt Rika.

Denny en Rika kenden het slachtoffer en de daders niet. Wat er precies is gebeurd, is bij hen niet bekend.

Kijk hier naar het volledige interview met Denny en Rika Veerman: