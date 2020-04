Feyenoord traint door, vakantie voor Sparta en Excelsior

Feyenoord is, ondanks de coronacrisis, momenteel nog in training. De ploeg van coach Dick Advocaat traint door via apps en andere technische hulpmiddelen, zowel collectief als individueel. Sparta en Excelsior hebben daarentegen nu vakantie.

Als eind april duidelijk wordt hoe het leven en de voetbalcompetities verder gaan, dan pakken Sparta en Excelsior de draad weer op om zich voor te bereiden op herstart in juni.

'Beschouwen als zomervakantie'

Excelsior-speler Thomas Verhaar heeft dus de komende twee weken vrijaf: "Zoals het er nu naar uit ziet, zullen we halverwege juni tot eind december in één stuk door moeten voetballen. Dat betekent dat we geen vakantie kunnen nemen, dus hebben we dat nu. In hoeverre je van vakantie kunt spreken."

Ook Bart Vriends, verdediger van Sparta, hoeft zich de komende weken niet op de club te melden. "Vorige week is dat gecommuniceerd. We krijgen wel een schema mee, zodat we ons fit kunnen houden. Maar we kunnen dit beschouwen als de zomervakantie, die we anders pas over een paar maanden zouden krijgen", zegt Vriends.

'Voetbal nu niet het allerbelangrijkste'

Verhaar vindt het niet raar om momenteel wat gas terug te nemen, zodat hij later vol aan de bak kan gaan. Maar dat wil niet zeggen dat Verhaar weinig te doen heeft. De aanvaller is namelijk een paar weken geleden vader geworden. Vriends spijkert op zijn beurt weer zijn talenkennis bij.

Daarnaast zijn Verhaar en Vriends bezig met het maken van de Cor Potcast , waarin zij samen met Excelsior-doelman Maarten de Fockert als profvoetballers hun kijk op het voetbalwereldje geven. Ook zaken buiten het voetbal komen uitgebreid aan bod.

Vriends heeft, als de situatie weer veilig is, geen bezwaar om de eredivisie uit te spelen. Maar de Sparta-verdediger heeft hier twee voorwaarden voor: "Het moet niet contrast staan voor de rest van de samenleving, die dan thuis moet blijven en anderhalve meter afstand moet houden. Ook moet de verspreiding van het coronavirus door het RIVM als 'veilig' worden gemarkeerd."

Uiteraard hoopt Verhaar weer snel te kunnen voetballen. "Maar het is echt onmogelijk om te zeggen", zegt hij. Ook verwacht Verhaar niet dat wedstrijden mét publiek worden gespeeld. "Voetbal is op dit moment niet het belangrijkste en dat begrijp ik ook."

Luister hierboven naar de volledige interviews van Excelsior-aanvaller Thomas Verhaar en Sparta-verdediger Bart Vriends met presentator Dennis Kranenburg.