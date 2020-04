Tientallen hardrijders A15 zijn hun rijbewijs kwijt

Het team verkeershandhaving van Rotterdam heeft tijdens het paasweekeinde 28 rijbewijzen ingenomen van automobilisten die te hard reden. Een van de snelheidsduivels reed maar liefst 221 kilometer per uur waar 100 is toegestaan.

Vooral op de A15 werd te hard gereden, laat de politie weten op Twitter. "De snelheden lagen tussen de 160 en 221 kilometer per uur." De agent in kwestie vraagt zich dan ook af: "Waarom zoveel risico nemen?"[tweet:https://twitter.com/POL_TVRdam/status/1249671530449166342?s=20]

Overdag ligt de maximale snelheid op 100, 's nachts mag op sommige wegdelen 120 of 130 worden gereden. Wat de maximale snelheid was op het moment dat de hardrijders werden bekeurd, is niet bekend.