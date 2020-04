Huisartsen gaan cijfers pandemie aanvullen met niet-geregistreerde coronadoden

Er komt een landelijk systeem waar huisartsen coronadoden kunnen aanmelden die het RIVM niet meeneemt in de cijfers. De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel en zijn broer zetten zich al langer in voor de registratie vanuit de gedachte meten is weten. “Dit wordt de verbindende factor.”

Binnenkort worden de dodelijke coronaslachtoffers die niet zijn getest op het COVID-19-virus genoteerd op Zorgdomein.nl. Ongeveer 90 procent van de huisartsen gebruikt dit online platform.

De Rotterdamse huisarts Matthijs van der Poel en zijn broer Egge zetten in maart al de stichting 'Corona in Kaart' op. Hier voeren huisartsen hun vermoedens van corona in, zodat mensen die de ziekte dragen, eerder worden gevonden.

“Als een patiënt ons belt en ik verdenk corona, dan voer ik dat in”, vertelt Matthijs. Zorgdomein.nl moet net zo’n systeem worden, maar dan voor overledenen. De broers zijn dan ook blij met de komst van het systeem. “Onze stichting zegt al weken dat we dit kunnen”, vertelt Egge. “We wilden een website creëren waarop je verdachte gevallen kunt plaatsen. Zo worden die mensen eerder getest.”

“We hebben heel veel verdachte gevallen bijgehouden”, vertelt Matthijs. “Wij hebben eerder al gezegd dat huisartsen een grotere rol kunnen spelen in het vaststellen van coronagevallen.” Egge vult aan: “Dit was de missende schakel en wordt daarom ook de verbindende factor."

Meten is weten

'Corona In Kaart' biedt informatie over specifieke patiënten voor zorgverleners en vertelt burgers waar het virus zich bevindt. Zorgdomein.nl wordt een grotere versie van wat de Rotterdamse broers al hadden opgezet.

“Het is belangrijk dat we alle kennis bij elkaar brengen op één plek. Samen weten we meer”, zegt Egge. “Zo krijgen we inzicht in hoe het virus zich verspreidt.” En daar kan dan beter op gehandeld worden door beleidsmakers en gezondheidsinstanties.