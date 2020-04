'Zuid-Holland Zuid houdt zich goed aan coronaregels'

De burgemeester van Dordrecht, Wouter Kolff, is tevreden over de inwoners van Zuid-Holland Zuid. In het afgelopen paasweekend zijn in totaal 95 boetes uitgedeeld voor het niet houden aan de coronamaatregelen.

Er waren volgens de burgemeester alleen een aantal incidenten met groepjes jongeren en ondernemers.

[tweet:https://twitter.com/WouterKolff/status/1249721107080515585}Ook in de rest van het land hoefde de politie niet grootschalig in te grijpen. Toch zijn er zo'n 1800 boetes uitgedeeld aan mensen die met drie of meer personen te dicht op elkaar stonden. Volgens de politie leek bijna iedereen te begrijpen dat afstand nodig is. Overigens geven de 1800 boetes geen compleet beeld van de situatie in het afgelopen weekend. Zo kunnen bijvoorbeeld boa's van de gemeente ook bekeuren.