Rotterdamse boa's naar het ziekenhuis na vechtpartij over coronaregels

Aan de Oldegaarde in Rotterdam-Zuid zijn op eerste paasdag twaalf boa's belaagd, nadat twee van hen een groep twintigers had aangesproken op de coronamaatregelen. Er werd niet genoeg afstand gehouden. Vijf boa's raakten gewond.

"Twee collega's zijn naar het ziekenhuis gebracht", vertelt de woordvoerder van de Nederlandse BOA-bond Eric Lakenman maandag. "Drie anderen zijn nagekeken door de politiearts." Allen zijn ze inmiddels weer thuis, maar het voorval is het niet in de koude kleren gaan zitten.

Het is volgens Lakenman goed uit de hand gelopen. "En er is veel te weinig aandacht voor", zegt hij hoofdschuddend. Daarom doet hij nu - namens de betrokken boa's - het verhaal.

Geschopt en geslagen

"Rond half 6 zondagavond spraken twee boa's een groep van zes man aan op de coronaregels." Volgens Lakenman ging het om een groep mensen van twintig à dertig jaar oud.

"Ze wilden niet meewerken, waarop mijn collega's bekeuringen uitdeelden. Op dat moment kwam er plotseling een groep van veertien man bij die de boa's aanviel."

De toezichthouders werden geschopt en geslagen, maar wisten op de noodknop op hun portofoon te drukken. "Er kwamen tien boa's bij om hen te helpen, maar het ging heel snel. En ook zij kregen te maken met geweld", vertelt Lakenman.

Te hulp geschoten

Een van de boa's die te hulp is geschoten, heeft zijn verhaal opgetikt. "Ik kom ter plaatse en zie een vechtpartij", schrijft hij. "Ik schiet direct te hulp en hoor autodeuren dichtslaan." In plaats van hulptroepen, blijken het vrienden van de verdachten. "Ze vielen ons meteen aan."

"We hebben dik drie minuten klappen moeten ontwijken en geprobeerd afstand te creëren tussen ons en de groep belagers. Terugtrekken kon niet meer."

Pas toen de politie erbij kwam, kregen ze de situatie onder controle. De 'schade' is fors. "Er is tegen het hoofd geschopt en geslagen, er is een vinger uit de kom, een gescheurde achillespees en een vermoedelijke hersenschudding", vertelt Lakenman.

'Geef ons iets om ons te verdedigen'

Hij schudt weer zijn hoofd. "Dit past in het landelijke plaatje: de irritatie neemt toe. Men klimt over hekken, reageert agressief als ze worden aangesproken op afstand houden of spuugt boa's onder."

Volgens de voorzitter waren de Rotterdamse boa's van tevoren al bang dat het in het paasweekend 'uit de klauwen' zou lopen. "Het kan normaal gesproken al escaleren, maar nu met deze maatregelen loopt het helemaal uit de hand. We hebben meer verdedigingsmiddelen nodig."

Daar is de boa het mee eens. "Je gaat nadenken of het handhaven van bijvoorbeeld de noodverordening haalbaar is met een lege riem. Dit is immers niet de eerste keer dat we met flink geweld te maken krijgen", schrijft hij.

Aanhoudingen

De politie laat weten dat er twee aanhoudingen zijn verricht. Eén van hen zou tot de groep horen die zich niet aan de afstandsregels hield, de ander zou zich ermee hebben bemoeid. Het is nog niet bekend waar ze voor vastzitten. "Het onderzoek loopt nog", aldus een woordvoerder van de politie.

Eerder stelde Leefbaar Rotterdam al vragen aan het college over extra middelen voor boa's. Toen stelde burgemeester Aboutaleb dat de boa's voldoende uitgerust zijn om te kunnen handhaven op het samenscholingsverbod. Het verruimen van de bevoegdheden achtte hij niet nodig.