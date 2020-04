Prijzige barbecue van bijna 7000 euro voor groep Rotterdammers

De groep van zeventien mannen was zondagavond aan het barbecueën op een dak aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Feijenoord. De politie had dat al snel in de gaten en kwam even verhaal halen.

Een aantal feestvierders probeerde zich nog in een huis te verstoppen, maar uiteindelijk zijn alle zeventien mannen beboet. In totaal mocht de groep 6783 euro afrekenen.