Slapeloze nachten voor horecaondernemers in Rotterdam

Ondernemers zijn de coronacrisis goed zat. In het paasweekeinde werd duidelijk dat er in de horeca mogelijk harde klappen gaan vallen. Veel van hen vrezen een faillissement als ze in mei de salarissen én het vakantiegeld moeten betalen aan hun medewerkers. Een van hen is Ron de Jong.

Hij heeft vijf zaken in het centrum van Rotterdam met 150 man personeel. We spreken hem maandag in zijn verlaten 'bierlokaal' Bokaal aan de Nieuwemarkt. De terrastafels staan er verlaten bij, binnen staan de barkrukken op elkaar gestapeld. De bar is glanzend schoon, een teken dat er weinig gebeurt.

Het salaris betalen voor april en mei redt De Jong nog net. Maar als daar in mei het vakantiegeld bijkomt, vreest hij het ergste. "Misschien moeten wij met onze vijf zaken ook wel vijf sleutels inleveren."

Grote zorgen

Koninklijke Horeca Nederland rekende zondag voor dat naar schatting 30 tot 35 procent van de horecabedrijven failliet dreigt te gaan. Vaste kosten zoals voor personeel en de huur lopen door, terwijl er al weken niets binnenkomt.

Ook de ogen van Ron staan vol zorgen, hij lijkt niet veel te slapen. Het doet pijn erkent hij. "Voor mij, mijn compagnons en voor de werknemers. Maar ook voor de stad Rotterdam en de hele samenleving. Dit heeft denk ik niemand gewild."

Ondernemers worden een beetje vergeten

Een rondje langs andere horecaondernemers in Rotterdam leert dat banken niet lijken te doen wat ze beloven. Ze zouden nauwelijks noodleningen verstrekken aan de horecazaken. Volgens Ron de Jong is een steunfonds voor de ondernemers hard nodig. Zij worden een beetje vergeten met alle noodmaatregelen. "Met alle goede bedoelingen vanuit het ministerie om het personeel aan het werk te houden. Maar als de ondernemers omvallen, is er geen personeel meer nodig."



Vastgoedeigenaren doen ook te weinig om samen de pijn te dragen. Zij hebben aangeboden de huren te verlagen met vijftig procent voor de maanden april en mei. Maar zelfs dat is niet voldoende, zegt De Jong, die er met zijn collega's al tal van brieven over heeft geschreven. "Nul euro omzet, is nul euro omzet. Dus ook die vijftig procent kunnen we niet betalen."

Er zit volgens hem niets anders op dan de totale huur kwijtschelden voor de periode waarin de horeca in lockdown is. "Dit verlies moeten we met elkaar delen. Iedereen zal hier pijn van hebben, maar de zorg nú, het belangrijkste, is overleven."

