Vangnet voor flexwerkers waar Rotterdam om vroeg in de maak

Dinsdag zal een meerderheid van de kamer een motie over de flexwerkers van PvdA en GroenLinks steunen, meldt de NOS. De partijen willen steun voor uitzend- en oproepkrachten en flexwerkers die ontslagen zijn, maar vanwege hun geringe arbeidsverleden geen recht hebben op een WW-uitkering. Ook zijn de eisen voor het aanvragen van de bijstand voor hen vaak te streng.

Schrijnende situaties

De NRC zocht vorige week uit hoe het staat met het aantal WW-aanvragen in onder meer Rotterdam. Normaal zijn het er driehonderd in één week, nu waren in de twee laatste weken achthonderd binnengekomen.

"Als er niets veranderd aan het noodpakket vallen er teveel flexwerkers buiten de boot en komen zijn in schrijnende situaties terecht", reageerde de Rotterdamse wethouder Richard Moti.

"Al onze inspanningen van de afgelopen twee jaar worden eigenlijk in één keer tenietgedaan", zei hij tegen de NRC.



De Tweede Kamer spreekt dinsdag met minister Koolmees van Sociale Zaken. Dan wordt de motie over een vangnet voor flexwerkers ingebracht.