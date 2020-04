Rijnmond Helpt: orthodontist Shahad begint boodschappenservice

Ook orthodontisten kunnen hun werk niet doen tijdens de coronacrisis. Shahad Al Fartousi heeft een eigen praktijk in Schiedam en doet momenteel alleen maar spoedgevallen zoals gebroken slotjes. Om toch nuttig werk te verrichten voor haar omgeving heeft ze met haar team een boodschappenservice opgezet voor mensen die niet de deur uit kunnen.

Normaliter is het op een doordeweekse dag drukin orthodontistenpraktijk Alfa Ortho in Schiedam. Vier behandelstoelen zijn sinds 16 maart onaangetast."Op die manier hopen we ervoor te zorgen dat het aantal besmettingsgevallen minder wordt", vertelt Al Fartousi. Alleen spoedpatiënten worden nog geholpen.

In de praktijk werken naast Shahad nog twee orthodontie-assistenten en een receptioniste. Assistente Vandhana Ganeshi helpt vandaag mee met de boodschappenservice. Ze gaan in de ochtend bij twee adressen langs.

'Voor risicopatiënten en ouderen'

Tot 28 april is de praktijk gesloten en gaat Shahad door met de boodschappenservice. "We doen dit voor de risicopatiënten en ouderen."

"Eigenlijk ben je er al mee bekend", gaat ze verder, "want je helpt je ouders en je buren. Wij hebben het alleen wat groter aangepakt."

Shahad merkt dat er veel waardering is voor de boodschappenservice. "Mensen vinden het echt heel leuk en je ziet dat ze dankbaar zijn."

Kan je ook de deur niet uit en heb je boodschappen nodig in de regio Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen? Dan kan je Shahad en haar team bereiken via: 0687247797