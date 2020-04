De brandweer ontving rond 23:00 uur een melding van een autobrand, maar al snel bleken er meerdere voertuigen in brand te staan. Met behulp van een schuimblusvoertuig kon de brand worden geblust. Het bedrijfspand kon worden gered.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. De politie onderzoekt of er brandstichting in het spel is.